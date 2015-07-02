ابعد عن السمنة والتدخين.. نصف الوفيات الناتجة عن أمراض القلب بسبب عدم الوقاية

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن عوامل الخطر التى يمكن الوقاية منها لا تزال تمثل 50% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين من سن 45 حتى 79 عامًا.

وقال الباحثون إن أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب تشمل البدانة والتدخين، وإذا تم الوقاية منها تمنع أكثر من 50٪ من وفيات أمراض القلب.

وقال المؤلف الرئيسى شيفانى باتل من كلية رولينز للصحة العامة فى جامعة ايمورى فى أتلانتا، جورجيا، إنه على الرغم من أن عدد الوفيات قد انخفض بشكل كبير على مدى السنوات الـ30 الماضية بسبب اتباع تدابير الوقاية والعلاج، لكن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة.

>وتسبب أمراض القلب واحدة من كل أربع حالات وفاة، أو 610000 حالة وفاة سنويًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

وذكر الباحثون أن 54% من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب هم من الرجال، ونحو 46% من أمراض القلب من النساء وذلك فى عام 2010.

وأضاف الباحثون أنه يجب على مقدمى الرعاية الصحية العمل على علاج عوامل الخطر التى تشمل التدخين والسمنة وارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم فى سن مبكرة.

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