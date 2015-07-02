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أول أغسطس..مشروع علاج غير القادرين بنظام البطاقات الذكية بالوادي الجديد

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أول أغسطس..مشروع علاج غير القادرين بنظام البطاقات الذكية بالوادي الجديد أول أغسطس..مشروع علاج غير القادرين بنظام البطاقات الذكية بالوادي الجديد

أرشيفية

تستعد محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة لتطبيق وتنفيذ مشروع علاج’);”>علاج غير القادرين واصحاب معاشات الضمان الاجتماعي بنظام الكروت الذكية اول اغسطس المقبل .

وقال الدكتور احمد مخلوف وكيل مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، في تصريح صحفي اليوم، ان المشروع يشمل علاج وصرف الادوية بالمجان لكل الحالات غير القادرة واصحاب الاعانات الشهرية التي تصرف من التضامن الاجتماعي بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة سواء القروية او المستشفيات المركزية والعامة من خلال تسجيل بيانات المستحقين بنظام الكروت الذكية علي بطاقات الاسرة والتموين.

وأضاف : سيتم تحويل الحالات التي تحتاج الي رعاية فائقة او خدمات طبية غير متوفرة بالمحافظة الي المستشفيات الكبري في المحافظات المجاورة او القاهرة او المعاهد الطبية التخصصية لعلاج هذه الحالات بالمجان .

واوضح مخلوف انه جاري حاليا تسجيل بيانات المستحقين لهذا المروع من خلال التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتموين مع وضع اجهزة الكترونية بكل وحدة صحية تقدم هذه الخدمة لقراءة وتسجيل بيانات المستحقين وحامي بطاقات الخدمة لهذا المشروع والتي ستكون بطاقات الاسرة مسجل عليها بيانات المنتفعين .

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