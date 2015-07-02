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أهالى الزقازيق يشيعون جثمان المجند إسلام المسلمى.. ويهتفون: الشهيد حبيب الله

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أهالى الزقازيق يشيعون جثمان المجند إسلام المسلمى.. ويهتفون: الشهيد حبيب الله أهالى الزقازيق يشيعون جثمان المجند إسلام المسلمى.. ويهتفون: الشهيد حبيب الله
شيع أهالي مدينة الزقازيق بالشرقية، جثمان الشهيد المجند اسلام المسلمى 22 سنة، في جنازة مهيبة، حيث دفن الشهيد في مقابر الأسرة بقرية المسلمية بمركز الزقازيق، وهتف المشيعون: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، فيما أطلقت بعض النسوة زغاريد احتفاء بالشهيد.

والمجند حاصل علي ليسانس حقوق ومقيم بحي حسن صالح، وكان ينتظر إنهاء خدمته العسكرية خلال شهرين، ليبدأ حياته العملية الا ان الله أكرمه بالشهادة.
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