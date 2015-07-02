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القوى السياسية بالوادى الجديد تقيم حفل تأبين للنائب العام مساء اليوم

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القوى السياسية بالوادى الجديد تقيم حفل تأبين للنائب العام مساء اليوم القوى السياسية بالوادى الجديد تقيم حفل تأبين للنائب العام مساء اليوم
قال قدرى عبد العزيز أمين حزب المؤتمر بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الخميس أن الحزب بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية بالمحافظة، سينظم حفل تابين للمستشار الشهيد هشام بركات النائب العام مساء اليوم الخميس بقاعة على حريف بالخارجة عقب صلاة القيام وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد واللواء نبيل العشرى مدير امن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية ورجال القضاء بالمحافظة.

وأضاف عبد العزيز أن الحفل يتضمن عدة فقرات تبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمات للمشاركين من الحضور بالحديث عن دور المستشار الشهيد هشام بركات فيما قدمه من جهود حتى ارتقى الى ربه مؤكدا ان جميع القوى السياسية بالمحافظة واولها حزب المؤتمر يدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية فى محاربة الارهاب وتطبيق العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار فى البلاد .
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