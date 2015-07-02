رئيس اليمن الجنوبى الأسبق يعزى "السيسى" فى شهداء سيناء والنائب العام

أرسل على ناصر محمد، الرئيس الأسبق لليمن الجنوب، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، برقية عذاء الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أعرب خلالها عن تعازيه فى الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا أبناء القوات المسلحة فى سيناء والنائب العام هشام بركات.

وقال ناصر محمد فى برقيته :"نتقدم منكم ومن الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي في الحادث الارهابي الذي استهدف النائب العام المصري الشهيد هشام بركات، كما نعزيكم أيضاً بشهداء الجيش أبناء مصر البواسل الذين اغتالتهم يد الغدر والارهاب وهم في مواقع الدفاع عن أرض مصر الحبيبة".

وتابع: "نحن واثقون من أن مصر وشعبها العظيم بقيادتكم الحكيمة والشجاعة ستتجاوز هذه الاخطار، وإن انتصار مصر على الأرهاب هو انتصار للأمة العربية والاسلامية، لأن ما جرى ويجري من مؤامرة تستهدف المنطقة العربية كلها وفي المقدمة القضية الفلسطينية، وتهدف أيضاً الى تغيير الانظمة وتفكيك الدول ذات التوجه القوي والعربي".

واختتم ناصر محمد تعزيته : "حمى الله مصر وشعبها، وتعازينا القلبية لاهالي الشهداء".

>