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المغرب يعلن عن تفكيك خلية ارهابية على صلة بداعش

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المغرب يعلن عن تفكيك خلية ارهابية على صلة بداعش المغرب يعلن عن تفكيك خلية ارهابية على صلة بداعش
أعلنت وزارة الداخلية المغربية فى بيان اليوم الخميس عن تفكيك خلية تضم تسعة أشخاص على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش وذلك فى اطار العمليات الاستباقية للتصدى للتهديدات الارهابية .

وقال البيان " فى إطار المقاربة الإستباقية للتصدى للتهديدات الإرهابية تمكن المكتب المركزى للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التى تتكون من 9 أفراد"، بسحب وكالة المغرب العربى للانباء .

وأوضح البيان أن "المعطيات الدقيقة أظهرت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية استطاعوا ربط قنوات اتصال سرية بقادة تنظيم الدولة بالمنطقة السورية العراقية، فى إطار تنسيق عمليات إرسال متطوعين مغاربة لهذه البؤرة المتوترة وتوفير الدعم المادى اللازم لتمويل هذه العمليات"، كانت السلطات المغربية قد اعلنت فى مطلع الشهر الماضى عن القبض على خلية ارهابية تابعة لداعش كانت تخطط لاختطاف وتصفية سياح واغتيال مسؤولين عسكريين.

وفى شهر مايو اعلنت السلطات المغربية عن تفكيك ارهابية فى عدد من مدن البلاد كانوا يقومون بتجنيد اشخاص للقتال على جانب داعش فى سورية والعراق، وفى شهر أبريل ، فككت السلطات المغربية خلية ارهابية من ستة افراد خططوا لتنفيذ عمليات ارهابية فى البلاد تنفيذا لتعليمات داعش، ووفقا لتقارير، فان هناك 1354 مغربيا يقاتلون فى صفوف داعش فى سورية والعراق.
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