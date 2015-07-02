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بالصور…وزير الطيران يتفقد تجهيزات حفل «قناة السويس» بمطار القاهرة

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بالصور…وزير الطيران يتفقد تجهيزات حفل «قناة السويس» بمطار القاهرة بالصور…وزير الطيران يتفقد تجهيزات حفل «قناة السويس» بمطار القاهرة

وزير الطيران

قام وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، بجولة بمطار القاهرة الدولي استغرقت عدة ساعات تفقد فيها منطقة المهبط وهناجر الطائرات وعمليات النظافة والتجميل التي تتم استعدادًا لاستقبال ضيوف في افتتاح قناة السويس.

صحب الوزير في الجولة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الدكتور محمود عصمت، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي،  والطيار أحمد جنينه، والقيادات العاملة بالمطار.

تفقد الوزير، في بداية الجولة، أعمال رفع كفاءة الممر رقم 05L الذي تم الانتهاء من أعمال الرصف به ويتم الآن توريد معدات الإضاءة الخاصة بالممر ليصبح جاهز للتشغيل الشهر المقبل ويأتي ذلك بعد أيام من تشغيل الممر الآخر رقم 05R بأحدث أجهزة الهبوط الآلي CAT2، مما يسهم في رفع كفاءة مطار القاهرة ورفع تصنيفه عالميًا.

كما تابع الوزير أعمال النظافة والتشجير وإزالة المخلفات التي تتم على مدار الساعة وتنظيم وتنسيق المعدات بمنطقة المهبط وبقرية البضائع. وبعدها توجه الوزير إلى منطقة مواقف الطائرات الخاصة بمبنى الركاب الجديد رقم 2 وطرق الخدمة التي تربط بين المبنى الجديد ومبنى الركاب رقم 3. كما ناقش الوزير مع المسئولين بالمطار الخطة الموضوعة لاستيعاب عدد الطائرات الكبير المتوقع وصوله أثناء حفل اللإفتتاح، وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية قبل نهاية هذا الشهر.

 

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