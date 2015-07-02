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مباحث منيالقمح بالشرقية تداهم قرية «العاقوله» وتضبط نصف طن بانجو

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مباحث منيالقمح بالشرقية تداهم قرية «العاقوله» وتضبط نصف طن بانجو مباحث منيالقمح بالشرقية تداهم قرية «العاقوله» وتضبط نصف طن بانجو

داهمت مباحث منيالقمح برئاسة الرائد رائد ربيع عبده منذ قليل قرية العاقوله أحد أخطر البؤر الإجرامية بدائرة المركز حيث تشتهر بتجارة المخدرات والسلاح.
> وتمكنت الحملة المكبرة التي ضمت النقيب عبدالمنعم علاء والنقيب محمد فؤاد والنقيب محمود شكري والنقيب كريم عبدالبالسط من مداهمة منازل العناصر الإجرامية الخطيرة والذين لاذوا بالفرار فى الزراعات بعد مطارادات من قبل رجال الشرطة ، وتمكن رجال المباحث من ضبط ربع طن من مخدر البانجو بمخزن شخص يدعي هاشم أحد أخطر العناصر الإجرامية .

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