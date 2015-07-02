تركيب 800خلية شمسية و788بطارية بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد اليوم، الخميس، تركيب 788 بطارية و800 خلية شمسية بتكلفة 15 مليون جنيه كمنحة إماراتيه لقرى الشب، جنوب مركز باريس.

وأوضح عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس، أن البطاريات والخلايا تم تركيبها في 480 منزلًا بـ4 قرى بوادي الشب جنوب مركز باريس، ليتم توطينها خلال الفترة القادمة لـ480 أُسرة من شباب المحافظة والمحافظات المجاورة.

يذكر أن المحافظة قد بدأت مؤخرًا في توصيل المرافق والخدمات لمنطقة قرى الشب جنوب مركز باريس، وشملت تخصيص 3 سيارات إسعاف مع البدء في إجراءات إقامة وحدة صحية للمنطقة، وتوفير طبيب مقيم بصفة مستمرة بها لخدمة الأهالي، مع إقامة مستودعات ومنافذ توزيع أنابيب بوتاجاز، وإقامة مخبز بلدي بالمنطقة، وإقامة مركز شرطة في المنطقة، بمجرد الانتهاء من أعمال الترفيق والخدمات.