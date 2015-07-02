وزير اسرائيلى يقترح تشكيل تحالف مع الدول العربية المعتدلة لمحاربة داعش

طالب وزير الاقتصاد الإسرائيلى اريه درعى بتشكيل تحالف بين بلاده والدول العربية المعتدلة لمحاربة الإرهاب الإسلامى ، وذلك فى اعقاب اعقاب الإعتداءات الإرهابية ضد قوات الأمن المصرية فى سيناء أمس الأربعاء.

وأضاف الوزير درعى فى تصريحات أدلى بها اليوم الخميس انه من الأحرى بمصر والأردن ودول الخليج المعتدلة أن تدرك ضرورة التعاون مع إسرائيل فى هذا المجال،بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد صرح أمس الأربعاء أن " تنظيم الدولة الاسلامية ليس موجودا فقط فى الجولان بل انه موجود فى مصر وبالقرب من رفح وقرب حدودنا"، وقال " نحن شركاء مع المصريين ودول أخرى كثيرة فى الشرق الأوسط والعالم فى المعركة ضد الإرهاب الإسلامى ".

وأعرب نتنياهو عن تعاطفه مع مصر باسم إسرائيل على خلفية الهجمات فى شمال سيناء ، كانت قيادة القوات المسلحة المصرية قد اعلنت فى بيان عن مقتل ما لايقل عن مئة من العناصر الارهابية وتدمير عشرين سيارة لهم خلال الهجوم على عدد من الكمائن فى شمال سيناء امس الاربعاء

وقال البيان ان العمليات اسفرت عن "استشهاد 17 من رجال القوات المسلحة من بينهم أربعة ضباط واصابة 13 اخرين بينهم ضابط"، وأعلن تنظيم يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم داعش المسؤولية عن الهجمات

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