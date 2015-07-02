"التعليم الفنى" تخالف الاتفاق مع "اليوم السابع" وترفض تسليم نتيجة الدبلومات

خالفت وزارة التعليم الفنى، شروط المزايدة المُوَقَّعَة مع "اليوم السابع"، بشأن نتيجة الدبلومات الفنية، التى تم اعتمادها اليوم، ورفض وزير التعليم الفنى تسليم "اليوم السابع" النتيجة، رغم توقيع عقد اتفاق بوزارة التربية والتعليم بذلك، واستلمت الأخيرة شيكًا بالمبلغ المتفق عليه فى المزايدة.

وتقدم "اليوم السابع" بشكوى لوزارة التربية والتعليم، خاصة أن الوزارة هى من وقعت التعاقد مع "اليوم السابع"، والذى تضمنت فيه كراسة الشروط، منح "اليوم السابع" حق نشر نتيجة الدبلومات الفنية والثانوية العامة معا، وليستا منفصلتين، سواء إلكترونيا أو رسائل "SMS"، صوتى وأرضى، وإنترنت.

وتضمن الاتفاق عرض موقع "اليوم السابع" نتيجة الثانوية الفنية قبل إعلانها رسميا فى المدارس بـ8 ساعات على الأقل بعد اعتمادها من وزير التعليم الفنى، ويتسلم اليوم السابع نسخة إلكترونية من النتيجة فور اعتمادها.

وكانت جلسة المزايدة يوم 29 يونيو الماضى، انتهت إلى منح مندوبة التعليم الفنى "cd" فارغ إلى "اليوم السابع" بعد أن رست نتيجة المزايدة على المؤسسة، يحتوى على شكل النتيجة والنظام الإلكترونى الخاصة بها.

من جانبه قال أحمد عثمان رئيس قطاع بوزارة التعليم الفنى، إن إدارة المشتريات بوزارة التربية والتعليم، طلبت من التعليم الفنى إعداد كراسة شروط خاصة ببيع النتيجة فى بداية الأمر، بالإضافة إلى وضع قيمة نقدية تقديرية لفتح باب المزايدة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت كراسة شروط واحدة فقط تتضمن نتيجة العليم الفنى والثانوية العامة.

وقال الدكتور محمد يوسف، إن وزارة التربية والتعليم هى من أبرمت المزايدة لكون وزارة التعليم هى المختصة فى تلك الفترة لعدم اكتمال الهيكل الإدارى لوزارة التعليم الفنى، كما أنه لم يتم فصل الوزارتين حتى الآن.

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