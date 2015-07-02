طلاب الفيوم يحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن طلاب التعليم الفني بالمحافظة حصدوا 7 مراكز متقدمة من المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية، في الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2014/ 2015، من بينها الأولى والأولى مكرر والثانية والثانية مكرر.

واحتلت الطالبة إسراء مصطفى عثمان "نظام التعليم المزدوج"، الأولى على مستوى الجمهورية، وهي مقيدة بقسم التعليم المزدوج بمدرسة الفنية بنات بحي الحادقة بمدينة الفيوم، والطالبة هاجر محمد عبدالجواد، "نظام التعليم المزدوج"، الأولى مكرر على مستوى الجمهورية، والمقيدة بقسم الملابس الجاهزة، بمدرسة الفنية بنات بالحادقة بالفيوم.

كما احتلت الطالبة إسلام محمد علي عزوز، "نظام الثلاث سنوات"، الثانية على مستوى الجمهورية، والمقيدة بقسم التبريد والتكييف بمدرسة الفنية بنات بمركز سنورس، والطالبة أسماء جمال محمد حميدة" نظام الثلاث سنوات"، الثانية مكرر على مستوى الجمهورية، والمقيدة بقسم التبريد والتكييف، بمدرسة الفنية بنات بمركز سنورس.

وحصلت الطالبة صابرين صلاح نور علي، بقسم الملابس الجاهزة، بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الفنية بنات بالحادقة، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، والطالبة غادة محمود فتحي علي، بقسم الملابس الجاهزة، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، والطالبات آية عبدالفتاح جمعة عبدالفتاح، وآية عبدالله علي علي، وعهود محمد شعبان مصطفى علي، وهن بقسم الملابس الجاهزة، بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الفنية بنات بالحادقة بالفيوم على المركز السادس مكرر.

وكرم المهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الطالبتين الأولى والأولى مكرر، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتوجهن إلى مكتب المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم لتكريمهن.

ومن جانبها قالت الطالبة إسراء مصطفي عثمان الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية أنها التحقت بالتعليم الفني وهي لديها طموح في الحصول علي مجموع مرتفع وعمل معادلة والالتحاق بكلية الهندسة ووضعت هدفها امام عينها منذ اليوم الأول لها وظلت علي مدار الثلاث سنوات تذاكر بكل اجتهاد وتلقي التشجيع من أسرتها ومن مدرسيها حتي تمكنت من الحصول علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية.

وأشارت الي أنها لديها رسالة لكل الطلاب أن لا يستهينوا بالتعليم الفني ويصرون علي تحقيق أهدافهم اذا منعتهم الظروف من الالتحاق بالثانوية العامة.

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