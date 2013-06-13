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بالصور.. تكريم 70 تلميذا و40 قيادة تعليمية بمدرسة فى قصر رشوان بالفيوم

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بالصور.. تكريم 70 تلميذا و40 قيادة تعليمية بمدرسة فى قصر رشوان بالفيوم بالصور.. تكريم 70 تلميذا و40 قيادة تعليمية بمدرسة فى قصر رشوان بالفيوم

أقامت مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الابتدائية بقصر رشوان التابعة لإدارة طامية التعليمية بالفيوم، حفلا لتكريم التلاميذ الأوائل بالمدرسة، وتكريم عدد من القيادات التعليمية بالإدارة والمدرسة.

شارك فى الحفل محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الشهاوى مدير عام إدارة طامية، وتم خلال الحفل افتتاح معرض الوسائل التعليمية والتثقيف الصحى بالمدرسة، والذى أعده المعلمون محمد سعيد وسماح ميزار الزائرة الصحية وفايزة أحمد برياض الأطفال إيمان عبد الله بإشراف خالد السيسى مدير المدرسة والذى جاء مبتكرا فى وسائله بالرغم من وقوع المدرسة فى قرية نائية.

وقد شارك أولياء الأمور فى تقديم هدايا قيمة للطلاب المتفوقين، فتم تكريم 70 تلميذا متفوقا تم منح العشرة الأوائل منهم دراجة لكل تلميذ بالجهود الذاتية من قبل أولياء الامور، كما تم تكريم 25 معلما بالمدرسة من المتميزين فى التدريس والنشاط وتكريم موجهى النشاط بالإدارة التعليمية وتكريم مدير عام الادارة ووكيل الوزارة كما شمل التكريم عمال المدرسة.

وقد أكد مدير المدرسة على التعاون الإيجابى بين المدرسة وأهل القرية مشيدا بالدور الكبير لمجلس الأمناء ورئيسه هشام القاضى.

كما أعرب وكيل الوزارة عن سعادته للتواجد بين اهالى قرية قصر رشوان التى تعيش حياة راقية، بالرغم من وقوعها فى منطقة بعيدة موجها التحية لجميع العاملين بالمدرسة وادارتها التى استطاعت ان توجد تعاونا كبيرا بينها وبين أهالى القرية، ما ساهم فى نجاح الموسم التعليمى، وقد شمل الحفل فقرات فنية وشعرية ومسرحية للتلاميذ وعددا من الألعاب الفكاهية والمسرحية.

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