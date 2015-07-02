فيورنتينا يضع شرطا جزائيا بـ60 مليون يورو في عقد صلاح

ذكرت تقارير صحفية الخميس أن نادي فيورنتينا الإيطالي منح مهلة للنجم المصري محمد صلاح حتى مساء الخميس من أجل تحديد موقفه من الفريق، وأشارت التقارير الي أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب المنتظر يصل الي 60 مليون يورو.

والتقى مسئولو فيورنتينا مساء الأربعاء مع ممثلي محمد صلاح، وأشارت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” إلى أن إدارة النادي حددت للاعب المصري مهلة تنتهي في السابعة مساء بتوقيت بريطانيا للاختيار من بين البقاء أو الرحيل.

ووفقا للصحيفة فإن فيورنتينا سيعرض على صلاح عقدا يمتد لأربعة أعوام أو خمسة يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 60 مليون يورو، بعد الاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي على دفع 18 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وتردد أيضا أن فيورنتينا عرض على صلاح 3 ملايين يورو سنويا، بعد أن سجل 6 أهداف خلال 16 مباراة خلال فترة إعارته لستة أشهر للنادي الإيطالي.