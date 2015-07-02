مصرع 3 أشخاص لخلافات أُسرية بأسيوط‎

كان اللواء عبد الباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يُفيد بمقتل 3 أشخاص، لخلافات أسرية بينهم، بمنشأة العقال البحري.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات مركز شرطة البداري، لموقع الحادث، وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع ثلاثة أشخاص، وهم “م. ع. م “، 50 سنة- محامي،و “ط.ح.م”، 60 سنة- فلاح، و”ج. ج. ز”، 30 سنة- حاصل على دبلوم، وجميعهم ينتمون لعائلة السقاقوة، ومُقيمين بمركز البداري، إثر إصابتهم بطلقاتٍ نارية، أدت إلى وفاتهم.

وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى البداري، وتحرر محضر بالواقعة، وإحيل إلى النيابة لتولي التحقيق.