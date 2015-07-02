وزارتي “التعليم” و “للتطوير الحضرى” والعشوائيات توقعان بروتوكول تعاون لتطوير العشوائيات

وقع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الخميس، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتنفيذ البرامج التنموية فى مجالات تطوير المناطق العشوائية.

ونص البروتوكول على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بالسماح لفريق عمل وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات الدخول إلى كافة الجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية تطوير المناطق العشوائية وضرورة تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة .

ونص أيضا على قيام المدارس بتنظيم معارض ومهرجانات ومؤتمرات علمية بخصوص تطوير المناطق العشوائية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة بوجه عام بالتعاون مع وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، وتنفيذ حملات وقوافل توعية مشتركة من الطرفين لتعريف المواطنين بأهمية تطوير المناطق العشوائية وضرورة تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وطرح الأفكار في مجالات التعاون مع وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات .

كما تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير الطاقات البشرية اللازمة لتنفيذ برامج ومسابقات في مجال تطوير المناطق العشوائية ومنظومة إدارة المخلفات البلدية والمخلفات الصلبة، وقيام الجهات التابعة للوزارة بتنظيم مسابقات داخلية للطلاب في مجال تطوير المناطق العشوائية ومنظومة إدارة المخلفات البلدية والمخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، والسماح للجمعيات الأهلية المسجلة لدي وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات بتنفيذ أنشطة طلابية صيفية داخل المدارس وفي إطار مجتمعي .

> وتضمن البروتوكول أن تقوم وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بإقامة ندوات توعية ودورات تدريبية للموجهين والمدرسين ومسئولى الأنشطة والكوادر الطلابية لتعريفهم بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وضرورة تطبيق منظومة الفصل من المنبع.

وتقوم أيضا بمعاونة وزارة التربية والتعليم فى إقامة المعارض والمهرجانات التى تتناول أنشطة إعادة تدوير المخلفات الصلبة بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المستوى الإقليمى، وإثراء حياة الأطفال فى المناطق العشوائية فى سن التعليم الابتدائى والإعدادى من خلال تصميم وتنفيذ برامج تجريبية فى مدارس التعليم الأساسى الأكثر احتياجا فى بعض المناطق العشوائية لرفع كفاءة الأنشطة الترفيهية والثقافية بهذه المدارس، وذلك عبر إشراك المجتمع المحلى والجهات غير الحكومية فى مساندة المدارس وبرامجها.