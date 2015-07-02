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بالفيديو: GUCCI BAMBOO عطر جديد للمرأة العصرية

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بالفيديو: GUCCI BAMBOO عطر جديد للمرأة العصرية بالفيديو: GUCCI BAMBOO عطر جديد للمرأة العصرية

الخميس 02-07-2015 14:19

القوة والجمال هما اثنتان من أكثر مزايا التصميم شهرة لدى غوتشي (Gucci)، وهاتان الميزتان رسمتا معالم سيدة غوتشي العصرية. أما نبات الخيزران، فيزدهر في الظروف القاسية، وهو قادر على الصمود في وجه الأعاصير، ويمكن مقارنة قوته الطبيعية بقوة الفولاذ. وبما يتميز به من انسيابية ورقة، يتألق الخيزران بقوامه الممشوق بين غيره من النباتات. وسيدة غوتشي العصرية تتحلى بسمات الخيزران نفسها، فهو تعبر عن توازن القوة والثقة مع الأنوثة والاتزان الفطري. وكما الخيزران، سيدة غوتشي تنبض بالحيوية، وهي قادرة على التأقلم، ومستعدة لمواجهة تغيرات الحياة بسهولة فائقة. وبالسلطة الأنثوية الفذة التي تمتلكها، هي تمثل مزيجاً مغرياً يحتوي العديد من الجوانب.

العطر
عطر Gucci Bamboo يعبر عن جوانب سيدة غوتشي المتنوعة: أنوثتها، وثقتها، وفطنتها، وقوتها. ويمثل العطر صميمها أيضاً. إنه عطر يعكس روحها بصدق، وهو مصمم بدقة وبشكل خاص لسيدة غوتشي.
تشكل المكونات الطبيعية والبارزة فيه حكاية عطرية آسرة. وتهتز النفحات الدافئة والخشبية في صميم العطر. في حين تتألق نفحات خشب الصندل العميقة، والفانيلا التاهيتية، والعنبر الداكن المميز، لتطلق تناقضاً يكتمل مع الأنوثة الكامنة في النفحات الوردية المميزة من زنبق الدار البيضاء الرقيق، وأزهار البرتقال الأنثوية، وزهر الإيلنغ الأنيق.

الزجاجة
الزجاجة عبارة عن منظر مرئي نابض بالإحساس لأنها تمزج الإحساس الرقيق بالخطوط القوية. وتكشف الزجاجة المميزة عن مصدر إلهام العطر ولمسات تصميم غوتشي المميزة. وتترافق الواجهات الزجاجية الجريئة المبدعة بتصميم ديكو الألماسي، مع الغطاء المنحني بطريقة أنثوية والعطر الخجول في الداخل. ويكشف الغطاء الانسيابي عن ملامح محدد بارزة باللون الفضي المعدني اللامع.

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سيدتي

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