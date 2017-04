Coty تختار Dree Hemingway الوجه الجديد لعطر Chloé !

يسرّ شركة Coty أن تعلن عن اختيار Dree Hemingway لتكون وجه حملة عطر Chloé الجديد الإعلانية التي ستطلق في شهر سبتمبر القادم. وها هي تتبع إذاً نجمات حملات Chloé Eau de Parfum السابقات وهنّ Clémence Poésy، Chloë Sevigny، Anja Rubik، و Suvi Koponen.

تعكس Dree الممثلة وعارضة الأزياء العالمية بشكل مثالي قيم دار Chloé المتمحورة حول الطابع العصري والأنوثة الطبيعية والتحرر والاستقلالية. هي خير تجسيد للأناقة البسيطة، وشهرتها العالمية تنبع من الذوق الرفيع والأسلوب المدني اللذين تمتاز بهما.

تدرّبت Hemingway على التمثيل الشيكسبيري الكلاسيكي لدى RADA، الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن، وأدّت دورها اللامع الأول في Starlet (2012)، ثم اشتهرت في أفلام أخرى منها Nous York وSomeday This Pain Will Be Useful to You. أنهت Dree مؤخرًا تصوير فيلم People Garden لـ Nadia Litz، في حين سيُعرض فيلمان لها قريبًا في الصالات السينمائية وهما While We’re Young لـ Noah Baumbach وفيلم Happy People لـ Logan Sandler.

وقالت Dree Hemingway في هذا السياق: "أنا فخورة جدًا بأن أكون الوجه الإعلاني الجديد لدار Chloé، فهي ماركة لطالما شكلت جزءًا كبيرًا من حياتي وهي تثير فيّ الذكريات. أنا أتطلّع لأواصل قصتي مع دار Chloé في عالم العطور".

أطلّت Dree Hemingway في عرض الأزياء الأخير لدار Chloé الذي جرى في شهر مارس 2015 في باريس. وأشارت Clare Waight Keller، المديرة الإبداعية في دار Chloé: "إنها تعكس بشكل مثالي روح فتاة عطر Chloé وطابعها. إنّ جمالها المشع وشخصيتها يعبّران عن كل ما أريد أن أوصله مع العطر. إنّ قدرتها المذهلة على أن تكون أنيقة ورابطة الجأش وعفوية في الوقت نفسه، هي ما يجعلها عصرية وجذابة أيضاً".

وأضاف Geoffroy de la Bourdonnaye، رئيس دار Chloé: "تم إطلاق العطر منذ سبع سنوات واستقطب على الفور جوهر فتاة Chloé جاعلاً منها واحدة من بين الأيقونات الأكثر رمزية لإبداعات دار Chloé ، جنبًا الى جنب مجموعات الأزياء من ملابس جاهزة وحقائب يد وأحذية ونظارات. نحن فخورون جدًا بأن نتعاون مع شركة Coty وأن نرحّب بـ Dree في عائلة دار Chloé".

وأما Steve Mormoris، الرئيس التنفيذي لتسويق العطور لدى شركة Coty: "لقد قمنا بالحملات الإعلانية الرمزية للعطر الجميل الذي يصوّر فتاة عطر Chloé في رؤية معاصرة للأنوثة على مدى السنوات السبع الأخيرة من النجاح المتواصل. واليوم بفضل شخصية Dree الملهمة نسعى للوصول إلى الملايين من متابعي دار Chloé في كل مكان".