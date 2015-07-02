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آخر أمنيات شهيد القليوبية: زيارة أسر شهداء دفعته وعمل صدقة جارية

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آخر أمنيات شهيد القليوبية: زيارة أسر شهداء دفعته وعمل صدقة جارية آخر أمنيات شهيد القليوبية: زيارة أسر شهداء دفعته وعمل صدقة جارية
قال محمد حلاوة أحد أقارب الشهيد ملازم أول محمد عادل شهيد سيناء، ابن قرية طنط الجزيرة بالقليوبية، إن آخر أمنية تحدث عنها الشهيد فى إجازته الأخيرة هى زيارة أسر شهداء دفعته وزيارة الشهداء فى قبورهم وعمل صدقة جارية على أرواحهم.

وأكد محمد أبو الخير أحد أصدقاء الشهيد الملازم "أن الشهيد كان حاسس إنه عليه الدور، وكنا مع بعض فى آخر إجازة له قبل شهر رمضان، وقال لى الله أعلم مين إللى عليه الدور"، وأضاف أبو الأخير ان الشهيد لن يخشى الإرهاب وأنه كان يتمنى الاستشهاد فى سبيل الوطن".

الجدير بالذكر أن محمد عادل عبد العظيم حلاوة هو الابن الأصغر لوالده الحاج عادل، المقيم بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، التحق بالكلية الحربية ليكون أحد شهداء الوطن بعد عام من تخرجه، حيث تخرج الشهيد فى 24_6_2014 دفعة 108 حربية.

فيما نشر محمد زيادة آخر محادثة بينه وبين الشهيد، جاء فيها "الإجازة اللى فاتت بقوله رايح فين يا حبيبى تقولى كمين أبو رفاعى والله قولتله ربنا معاك قالى ياعم ما تخوفناش".

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مصر 365