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القبض على تاجرة مخدرات توزع الهيروين على كافيهات الإسكندرية

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القبض على تاجرة مخدرات توزع الهيروين على كافيهات الإسكندرية القبض على تاجرة مخدرات توزع الهيروين على كافيهات الإسكندرية
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية فى القبض على سيدة توزع المخدرات على الكافيهات والأماكن الراقية بالإسكندرية.

وكشفت تحقيقات اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، أن المتهمة تدعى "منى.أ" تقيم بمنطقة برج العرب، واعتادت الحصول على كميات من الهيروين والتسلل بها إلى الكافيهات التى يسهر عليها الشباب لبيعها لهم، فأحالها اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية للنيابة.
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