القبض على 3 عاطلين بحوذتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء محمد أبو طالب، اليوم الخميس، القبض على 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية فى حملة بمركزى الفشن وإهناسيا.

تمكنت قوة من مركز شرطة الفشن بإشراف العقيد عمرو العدل مأمور المركز ورئاسة المقدم محمد إبراهيم رئيس المباحث من القبض على أشرف صفوت سيد خضر 35 سنة، مقيم شارع البركة بندر الفشن، وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن تحمل رقم ( 049801 - 14 )، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/3624 إدارى مركز الفشن.

كما تم ضبط شعبان حسن عبد العظيم 47 سنة مقيم صفط النور مركز الفشن، وبحوزته فرد خرطوش عيار 1، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/3 أحوال مركز الفشن.

كما تمكنت قوة من مركز شرطة أهناسيا بإشراف العقيد هشام فريد مأمور المركز وبرئاسة الرائد مصطفى أبو عقرب رئيس المباحث من ضبط أحمد محمد ياسين 19 سنة مقيم نزلة خلف مركز إهناسيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/2541 إدارى مركز إهناسيا.

>