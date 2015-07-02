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استدعاء طبيبة لاتهامها بالإهمال والتسبب فى وفاة جنين بالضاهر

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استدعاء طبيبة لاتهامها بالإهمال والتسبب فى وفاة جنين بالضاهر استدعاء طبيبة لاتهامها بالإهمال والتسبب فى وفاة جنين بالضاهر
أمر ضياء شفيع، رئيس نيابة الضاهر، باستدعاء طبيبة، لاتهامها من جانب ربة منزل بالإهمال والتسبب فى وفاة جنينها، عقب عملية الولادة التى أجرتها لها بأحد المستشفيات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الضاهر بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بأنها توجهت لإجراء كشف طبى بأحد المستشفيات، حيث شعرت بحالة إعياء نتيجة الحمل، إلا أنها فوجئت بالطبيبة المتهمة تخبرها بضرورة إجراء عملية وضع فى الحال، وفور إجرائها العملية توفى الجنين، واتهمت مقدمة البلاغ وزوجها الطبيبة بالإهمال الذى أدى إلى وفاة الجنين، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365