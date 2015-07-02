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القبض على محام وعاطل بحوزتهما 3 أجولة بانجو فى الإسماعيلية

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القبض على محام وعاطل بحوزتهما 3 أجولة بانجو فى الإسماعيلية القبض على محام وعاطل بحوزتهما 3 أجولة بانجو فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث أبوصوير، من القبض على محام وعاطل، بحوزتهما 3 أجولة بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو صوير، مفادها قيام كل من المدعو ( أ. م.ح.ا ) 31 سنةعاطل مقيم عزبة الرمش دائرة المركز والمدعو ( أ.ح.أ.ح) 31سنة محام مقيم ذات الناحية - بحصاد كميه من نبات البانجو المخدر وتجهيزها للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما عدد3 أجوله من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (15 كيلو جراما)، كما تبين قيام الثانى بزراعة ( 5 ) شجيرات من ذات النبات أمام منزله، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات وإخطار نقابة المحامين لأعمال شئونها وعرض المتهمين على النيابة المختصة بعد عمل المحضر اللازم.

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