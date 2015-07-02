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جنازة شعبية مهيبة لشهيد المنوفية فى الهجمات الإرهابية بسيناء

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جنازة شعبية مهيبة لشهيد المنوفية فى الهجمات الإرهابية بسيناء جنازة شعبية مهيبة لشهيد المنوفية فى الهجمات الإرهابية بسيناء

شيع الالاف من أهالى قرية طليا مركز أشمون بمحفظة المنوفية جنازة الشهيد ملازم اول محمد أشرف حماد أحد شهداء الهجمات الارهابية فى سيناء أمس من المسجد الكبير بالقرية وسط إستياء من أسرة الشهيد واهالى القرية لغياب محافظ المنوفية ومدير الأمن عن حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء.

وردد المشيعون هتافات مناهضة للإخوان والإرهاب مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء الطاهرة وتطهير سيناء بالكامل من الإرهاب وإتخاذ كافة الإجراءات الإستثنائية لحماية أمن مرددين هتافات ” يا شهيد نام وإرتاح واحنا نكمل الكفاح ” لا إله الا الله الاخوان أعداء الله ” .

وأكد ياسر حماد عم الشهيد أن نجل شقيقه يبلغ من العمر 24 عاما وهو الولد الوحيد  ولديه 4 شقيقات, مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون خطبته فى اجازته القادمة مشيرا إلى والدته تلقت اخر مكالمة منه الساعة الخامسة والنصف صباحا للاطمئنان عليه, مضيفا أن اخر اجازته كانت فى الاسبوع الاول من رمضان .

وأكد أن الشهيد ودع أهله وأقاربه أول أيام الشهر الكريم، وكأنه يعلم أن ذلك أخر وداع، وارتمي بين أحضان والدته ليخبرها أنه يحمل أمانة الوطن على كاهله، قائلاً: “ادعيلى يا حاجة ربنا يسترها عليا” ، وانهمرت دموعها مع تلك الكلمات مرددة “روح يا بني ربنا يحميك”.

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