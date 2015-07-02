تشييع جنازة القيادى الإخوانى جمال خليفة بمسقط رأسه بالمنوفية



> شارك المئات من أهالي مدينة الشهداء وأنصار جماعة الاخوان بمحافظة المنوفية ظهر اليوم الخميس ، في تشييع جثمان القيادي بجماعة الاخوان الدكتور جمال خليفة الأمين العام السابق لنقابة الاطباء الفرعية بالمنوفية والذي قتل أمس الاربعاء ضمن خلية اخوانية ب6 اكتوبر حسبما أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن القتلى كانوا يجهزون لعمليات نوعية وقاموا بمقاومة قوات الامن أثناء القبض عليهم .

وتحولت جنازة القيادي الأخواني إلى مظاهرة مناهضة للنظام والرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين إشارات رابعة العدوية بأيديهم مرددين هتافات تتهم النظام بقتلهم مرددين هتافات ” حسبنا الله ونعم الوكيل ، يا جمال نام وإرتاح وأحنا هنكمل كفاح ”

وفي سياق متصل كثفت مديرية أمن المنوفية من تواجدها بشوارع المدينة ومحيط الجنازة وقال مصدر امنى ان قوات الشرطة بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة تقوم بتمشيط الشوارع من حين الى اخر وانه تم نشر عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة فى المدينة تحسبا لخروج الاخوان للتنديد بمقتل قياداتهم ، وأضاف المصدر ان اى محاولات لانصار الاخوان لاثارة الشغب سوف يتم الرد عليها بقوة.