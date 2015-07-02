بالصور: إطلالات Street Style تزداد جرأةً وجنونًا

لطالما عنونت الجرأة إطلالاتStreet Style ، إذ نشاهد فيها غالبًا ما لا نشاهده في أي مكان من تنسيقات مجنونة وإطلالات غير معتادة، ولكن يبدو أنه لا حدود لهذه الجرأة حيث بدأ الجنون في هذه الإطلالات بالخروج عن السيطرة وفي هذا الموضوع نستعرض معاً بعض الإطلالات اللافتة للنظر من Street Style

تلتقط صور Street Style في أيام أسابيع الموضة حول العالم، فتحرص كل حاضرة لهذه العروض على اختيار التنسيق الذي تضمن بأنه سيجذب أنظار المصورين بغرابته، فترتدي طبعات متناقضة وألوان فاقعة، وتختار تصاميم وإكسسوارات بعيدة عن كل ما هو معتاد.

لا ننكر أنّ الجرأة في التنسيق شيء ضروري لتكوني متألقة بلوك متجدد كل مرة، ولكن هذا لا يعني أن تمشي في شوارع المدينة بكيمونو يكبرك مقاسًا، أو تزحمين إطلالتك بالألوان بطريقة مزعجة ومؤذية للعين . لذلك ننصحك بأن تضعي حدودًا لجرأتك حتى لا تقعي في أخطاء السيدات في الصور أعلاه، حيث جمعنا لك باقةً من إطلالات الشوارع في مدن الموضة العالمية منها ما كان غير جذاب إطلاقًا، أما البعض الآخر فظهر غريبًا بطريقة لافتة للنظر وجميلة نوعاً ما. فشاهدي الصور وشاركينا برأيك.