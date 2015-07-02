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النجمات يُجابهن الحرّ، ويخترن الجلد لأناقة صيفية!

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النجمات يُجابهن الحرّ، ويخترن الجلد لأناقة صيفية! النجمات يُجابهن الحرّ، ويخترن الجلد لأناقة صيفية!

الخميس 02-07-2015 18:55

من المعروف عن قماش الجلد أنه قماش شتويّ يبعث على الدفء ويردّ البرد والصقيع. لكن المعادلة اختلفت، وبات الجلد رائجاً في عزّ الصيف، كما هي حاله في الشتاء. وقد قدّم مصممو الأزياء منه العديد من التصميمات المُبتكرة والمميّزة، فجعلوا النجمات يُقبلن على اختياره لأناقتهن الصيفيّة غير مكترثات بالحرّ فداءً للموضة.
وبالفعل، فإنّ قماش الجلد يعطي أناقة بالغة ورقيّاً للتي ترتديه، خصوصاً إذا كانت ألوانه داكنة.
لذلك، يختار المصممون قماش الجلد في فصل الصيف أكثر خفّة وأقلّ سماكة. وقد اعتمدته النجمات بطرق مختلفة، ورائعة. فالبعض منهنّ فضّلنه على تنورة قصيرة مع توب قطنية، مثلما فعلت Chloe Grace Moretz، وSelena Gomez. وبعضهنّ الآخر اخترنه على سروال ضيّق لإطلالات شبيهة بإطلالات نجوم الروك أند رول مثل: Rosie Huntington-Whiteley، وAnne Hathaway. وبعض النجمات اعتمدنه لإطلالات أنيقة ورزينة على تنورة وصلت حدّ الركبة مثل إليسا وHalle Berry ومايا دياب. لكن الأغلبية العظمى اختارته على فساتين ذات تصميمات مميّزة ورائعة مثل: نانسي عجرم، وCeline Dion، وهيفاء وهبي، وNaomie Harris، وسيرين عبد النور، وMalin Akerman وغيرهن.
وفي جميع الأحوال، ناسب القماش الجلديّ أناقة النجمات بشكل كبير، فهل تجرئين على اعتماده في فصل الصيف؟ شاهدي الصور، وأخبرينا رأيك.

 

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