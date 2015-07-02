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ما هي نشاطات النجمات المقررة بعد الانتهاء من تصوير أعمالهن الرمضانية؟

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ما هي نشاطات النجمات المقررة بعد الانتهاء من تصوير أعمالهن الرمضانية؟ ما هي نشاطات النجمات المقررة بعد الانتهاء من تصوير أعمالهن الرمضانية؟

الخميس 02-07-2015 10:58

على الرغم من مرور أيام على بدء شهر رمضان المبارك، إلا أن هناك عدد من الفنانين لا يزالون يصورون مسلسلاتهم.

فالفنانة هيفا وهبي لا تزال حتى الآن تصوّر مسلسلها "مريم"على الرغم من إنها بدأت تصويره قبل رمضان بأشهر طويلة، والعمل يشاركها بطولته خالد النبوي وريهام عبد الغفور.

وتواصل غادة عادل أيضاً تصوير مسلسلها "العهد" حتى يوم عشرين من رمضان ما جعلها تقرر إنها بعد انتهائها من التصوير مباشرة ستسافر برفقة زوجها المخرج والمنتج مجدي الهواري، حتى تستجم بعيداً عن ضغوطات التصوير.

روجينا أيضا قررت أن تسافر عقب انتهائها من تصوير مسلسلها "بعد البداية" برفقة زوجها أشرف زكي حيث تشعر روجينا بإرهاق شديد خصوصاً وإنها تقوم بتصوير معظم المشاهد أثناء فترات الصيام صباحاً.

مي عز الدين بدورها، قررت الابتعاد تماماً عن أجواء التصوير والسفر برفقة والدتها السيدة مها، عقب انتهائها من تصوير مسلسلها "حالة عشق" وهو نفس القرار الذي اتخذته منه شلبي التي تواصل أيضا تصوير مسلسلها"حارة اليهود".

أخيراً، تواصل الممثلة رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل "أرض النعام" وقررت الفنانة قضاء إجازة الصيف في إحدى الدول الأوربية برفقة زوجها وبناتها قبل أن تفتح أبواب العام الدراسي الجديد.

 

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