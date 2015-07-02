لماذا غابت ميساء مغربي عن حلقة هيفاء وهبي في "ريتينغ رمضان"؟

في بداية الحلقة الرابعة عشر من برنامج ريتينغ رمضان" تقدم الإعلامي وسام بريدي بالتعازي للشعب المصري وأسر الأبطال الذين استشهدوا في مجزرة مواجهة العدو ووجّه تحية لروح كل جندي وكل ضابط كرّس حياته لحماية الناس. وسام الذي قدم الحلقة اليوم بمفرده من دون زميلته ميساء مغربي التي تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل "مولانا العاشق" عرّف عن ضيفته النجمة هيفاء وهبي بأنها عرفت أن النجاح مثابرة وإصرار كما عرّف عن الفنان القدير حسن حسني بأن سر نجاحه هو الطيبة الكبيرة الموجودة بقلبه.

هيفاء وهبي: حسن حسني أمسك بيدي

بعد دخول ضيوف مسلسل "مريم" الى الاستوديو يداً بيد قالت هيفاء وهبي، بأن شهادتها مجروحة بالفنان الكبير حسن حسني وهو صاحب تاريخ فني كبير وبأنه أمسك بيدها ليس فقط الآن في الأستوديو كذلك في المسلسل وبأنها كانت تحلم بالتمثيل أمامه وهو من الممثلين المفضلين عندها، وعن هذا المسلسل الذي يلاقي نجاحاً كبيراً وتؤدي فيه هيفاء شخصيتين هما التوأم "مريم" و"ملك"، قالت بأن همها كان أن توجد لـ "ملك" روحاً وشكلاً بعيدين كل البعد عن أختها التوأم خصوصاً أن شخصية "مريم" فيها خبث وتخبىء الكثير، معلنة أن الحلقات القادمة ستظهر مفاجآت عديدة، وبأن مريم هي من تقف وراء المشاكل الرئيسية في القصة. ولهذا السبب سمّي المسلسل بإسمها، ودافعت هيفاء عن شخصية "ملك" المرأة القوية في المجتمع قائلة:" ملك واضحة منذ البداية".

تهنئة من أصالة ونادين نجيم لهيفاء

وعن ردود الأفعال الإيجابية أعربت هيفاء وهبي عن سعادتها بالآراء التي تسمعها وقالت بأنها تلقت اتصالات من فنانين وممثلين ذكرت منهم الفنانين أحمد السقا وخالد زكي. كما ذكرت أن الممثلة نادين نجيم والفنانة أصالة هنأتاها عبر تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت هيفاء بأن مسلسل "مريم" حقق لها حلمها بأن تؤخذ كممثلة على محمل الجد. وكان الخيار الصائب لتخرج كل طاقاتها التمثيلية.

حسن حسني: هيفاء تحتضن الجميع وتبث الدفء والحب في كواليس العمل

أما الفنان حسن حسني بدأ حديثه بالقول بأن سر الفنانة هيفاء وهبي وقبول الجمهور شيء رباني. وأرجع نجاح العمل لهيفاء وهبي لأنها تحتضن الجميع وتبث الدفء والحب في كواليس العمل، وعن أدائها في المسلسل قال بأنه يرفع لها القبعة وخصوصاً في دور "مريم" لأنها شخصية مركبة وتكشف قوة الممثل، وأكمل حسني حديثه قائلاً بأن هيفاء صنعت لنفسها مكاناً مهماً في الدراما هذه السنة لأنها ممثلة متمكنة وبأن الكثير من المنتجين قالوا له بأنهم "بصموا لهيفاء بالعشرة"، وعن تليبته دعوة حضور البرنامج وهو معروف بأنه مقلّ بإطلالاته الإعلامية قال الفنان حسن حسني وبخفة دمعه المعهودة "جيت عشان حبيبتي مريم".

الكاتب أيمن سلامة: هيفاء كانت خائفة ومترددة في البداية

انضم إلى الحلقة بطل مسلسل "مريم" كما أسمته هيفاء الكاتب أيمن سلامة وقال بأنه اتصل بها وأخبرها عن الفكرة إلا أنها كانت خائفة ومترددة في البداية. واعتبر أيمن أن هذا العمل هو بمثابة تحدٍ لأنه يرى في هيفاء وهبي قدرة تمثيلية رائعة ووصفها باللؤلؤ الذي يحتاج ما يبرزه ويبلوره. وعلقت هيفاء على ما قاله سلامة بأنها خافت من المخاطرة عندما قرأت النص خصوصاً بعد تجربتها في مسلسل "كلام على ورق" الذي اجتهدت فيه كثيراً وأثير لغط حول صورته. أما عن مسلسل "مريم" فقال سلامة إن هذا العمل يعكس ما يحصل مع الإنسان حين لا يعرف من الكاذب ومن الصادق ويصور نماذج من المجتمع وهو مبني على "التشويق الإجتماعي". وعن سرقة وتسريب نص المسلسل قال سلامة بأنه اضطر الى كتابة أحداث جديدة بعد أن نشر النص في الصحافة وبأن هناك فنانات اتصلن به وطلبن أن يكتب لهنّ قصة "تؤأم". وفي الحديث عن السرقة روت الفنانة هيفاء وهبي ما حصل معها وبأن هناك من قام بسرقة ملابسها اعتقاداً منهم بأنها لن تقوم بمتابعة التصوير.

ورداً على سؤال وسام بريدي للكاتب أيمن سلامة عن صحة موضوع النص الذي كان يحضره للفنانة غادة عبد الرازق وبأنه توقف عن كتابته من أجل مسلسل "مريم"، قال بأن هذا حصل فعلاً وبأنه بدأ بكتابة النص الأول في الوقت الذي كانت فيه هيفاء وهبي مترددة. لكن سرعان ما وافقت فاتجه إلى كتابة النص الثاني أي "مريم" من دون تردد.

هيفاء: هذا هو الفرق بين محمد سامي ومحمد

وعن الفرق بين المخرج محمد سامي والمخرج محمد علي قالت هيفاء بأن الأول عنده روح المجازفة وعنيد برأيه ويرفض الواقع الكلاسيكي. وأنا بسببه لعبت دور "ملك" بشكل جيد واستفدت الكثير من نصائحه. أما المخرج محمد علي فهو إنسان طيب جداً وأفكاره متسلسلة وهو بمثابة الأب الروحي في موقع التصوير الذي يستوعب الجميع ويقدم النتيجة الرائعة وهو يعمل بهدوء وصمت.

اتصال ميساء مغربي بهيفاء

وفي اتصال هاتفي مع ميساء مغربي التي قالت بأنه لسوء حظها لم تستطع حضور الحلقة وجهت سؤالاً للفنانة هيفاء وهبي: "لو خُيرت بين "ملك" و"مريم" لمن سيتجه قلبك؟" فأجابت: "قلبي يميل لمريم وعقلي يختار ملك لأنها إنسانة واضحة وقوية بالمجتمع ويجب أن تكون كذلك". وعن الفنان خالد النبوي قالت هيفاء بأنه إضافة للمسلسل وعلى صعيد شخصي أيضاً، وقالت بأن من يتعرف عليه ويفهمه سيعرف سبب تطلعه للسينما العالمية. وفي فقرة التغريدات وصلت للفنانة هيفاء تغريدة من الفنانة أصالة قالت فيها: "لأول مرة أتابعها بجدية وأعجبت بعمقها في تقمص شخصيتها" فشكرتها هيفاء.

برنامج "ريتينغ رمضان" من تقديم النجمة ميساء مغربي والإعلامي وسام بريدي، ومن إنتاج شركة كلاكيت، وتنفيذ الإنتاج لشركة "Maximum Media" وهو يعرض يومياً على الهواء مباشرة على قناة "أبوظبي" عند تمام الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت الإمارات وعلى قناة "النهار" عند الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، كما يعرض على قناة الـ "MTV" اللبنانية الساعة 12:30 بتوقيت بيروت.