تعرف على عبد الرحمن خليلي بطل أوروبا للشباب مع السويد

عبد الرحمن خليلي، 23 سنة، من أصول فلسطينية، ولد في السويد وتوج مع منتخب شبابها بكأس أوروبا تحت 21 سنة.

بداية عبد الرحمن كانت في فريق الشباب بنادي هوجابورجس السويدي عام 2009.

وبعد مروره بفريقي هيلسينجبورجس وفارنامو السويديين، انتقل للدوري التركي الموسم الماضي وأصبح لاعبا بنادي مرسين إيدمانيوردو..

بل قل أصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق صاحب المركز السابع ببطولة الـ"سوبر ليج" أو الدوري التركي الممتاز.

عبد الرحمن لاعب وسط ذو خصائص دفاعية وهجومية جيدة، فأحيانا يلعب كمتوسط ميدان دفاعي وأحيانا أخرى يلعب كصانع ألعاب خلف المهاجم.

مستواه الملفت للنظر بالدوري السويدي جعله أول لاعب فلسطيني يحترف بالدوري التركي.

ليس هذا وحسب، بل أخذ مكانه بمنتخب شباب السويد.

استدعاه مدرب السويد الأسبق تومي سوديربيرج لمنتخب الشباب يوينو 2014، ولم يفقد مكانه بالفريق حتى اعتلى منصة التتويج مع المدرب ينس جوستافسون.

فلقد حقق كأس أوروبا للشباب 2015 مع السويد على حساب البرتغال بركلات الترجيح التي سدد خلالها الركلة الضائعة الوحيدة لفريقه.

ومع بداية البطولة لم يتوقع أحد تتويج المنتخب السويدي، لكن ها هو الفريق يكسر كل التكهنات ويرفع كأس البطولة.

تتويج، يمنح الأمل لمستقبل أفضل لمنتخب السويد الغائب عن آخر بطولتين لكأس العالم.

وربما يكون خليلي أحد عناصر منتخب السويد الأول في السنوات المقبلة. ومن يدري، فربما يجاور النجم العالمي زلاتان إبراهيموفيتش.

فأيهما سيختار خليلي على صعيد الفريق الأول مستقبلا؟ منتخب السويد أم منتخب فلسطين؟

حقيقة السن

وقد تتسائل، كيف توج مع السويد بكأس أوروبا تحت 21 سنة وهو بعمر 23 سنة؟

في الحقيقة لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص بطولة أوروبا تحت 21 سنة تنص على أن يكون اللاعب عمره 21 سنة أو أقل مع بداية التصفيات وليس النهائيات.

ووفقا لهذا، ومع بدء التصفيات قبل النهائيات بعامين تقريبا، قد يصل عدد من اللاعبين إلى عمر 23 سنة مع إقامة البطولة نفسها.

وهو ما حدث مع عبد الرحمن المولود 7 يونيو 1992.