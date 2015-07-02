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' سيرخيو راموس يريد فقط الذهاب لمانشستر يونايتد '

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' سيرخيو راموس يريد فقط الذهاب لمانشستر يونايتد ' ' سيرخيو راموس يريد فقط الذهاب لمانشستر يونايتد '

أكد رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق أن لاعب النادي الحالي سيرخيو راموس يود الرحيل عن الفريق باتجاه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال كالديرون لشبكة (بي.بي.سي) البريطانية:"أعلم بأن راموس أخبر المدير العام للنادي بأن يستمع للعرض المقدم له من مانشستر يونايتد".

وأضاف "هو فقط يريد الذهاب ليونايتد. الأمور لا تسير بشكل جيد مع مرور الوقت في ريال مدريد".

وأردف "الأمر لا يتعلق بالمال، إنه بسبب قلة العاطفة التي يشعر بها اللاعب في ريال مدريد".

وتحرك نادي ريال مدريد بالفعل لضم مدافع نادي فالنسيا، نيكولاس أوتاميندي، تحسبا لرحيل راموس المحتمل عن الفريق.

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