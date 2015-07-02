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لام: لن أعود للمنتخب.. حياتي الشخصية أهم حتى من الفوز بكأس العالم

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لام: لن أعود للمنتخب.. حياتي الشخصية أهم حتى من الفوز بكأس العالم لام: لن أعود للمنتخب.. حياتي الشخصية أهم حتى من الفوز بكأس العالم

أكد فيليب لام نجم وقائد منتخب ألمانيا السابق أنه لن يعود مرة أخرى لارتداء قميص المانشافت وأن قرار اعتزاله لا رجعة فيه.

وقال لاعب بايرن ميونيخ الألماني لمجلة (فرانس فوتبول):"لن أعود. هؤلاء الذين يعلمونني جيدا يعرفون بأنني لا أعود في قراراتي".

وأضاف "لم يكن هناك وقتا أفضل من الاعتزال بعد الفوز على الأرجنتين بنهائي كأس العالم".

وأردف "حياتي الشخصية دائما أهم من المهنية. لحظات ولادة أبنائي أهم من الفوز بكأس العالم".

وكان لام هو قائد منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 2014 بالبرازيل.

لعب صاحب الـ31 عاما 111 مباراة مع الفريق سجل خلالها 5 أهداف على مدار 10 سنوات.

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