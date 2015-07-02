مدرب هولندا الجديد: تلقيت عرضا رائعا من مانشستر يونايتد

كشف داني بليند مدرب منتخب هولندا الجديد عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد معه العام الماضي ليكون مساعدا للويس فان جال.

وتولى بليند قيادة منتخب الطواحين البرتقالية خلفا للمخضرم جوس هيدينك الذي حقق نتائج مخيبة للآمال بتصفيات يورو 2016.

وعمل بليند كمساعد لفان جال خلال كأس العالم الماضية بمنتخب هولندا الذي حقق الميدالية البرونزية بالبطولة.

وقال بليند لصحيفة (ألجيمين داجبلاد) الهولندية:"تلقيت عرضا رائعا من مانشستر يونايتد".

وأضاف "كان هناك الكثير من الحديث عن يونايتد مع فان جال أكثر من مرة العام الماضي، لكنني رفضت الأمر".

وأردف "إذا كان لديك الطموح، فماذا أفضل من أن تصبح مدربا لمنتخب بلدك؟"