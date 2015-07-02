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رسميا - ميلان يضم كارلوس باكا

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رسميا - ميلان يضم كارلوس باكا رسميا - ميلان يضم كارلوس باكا

أعلن نادي سيفيليا عن توصله لاتفاق مع ميلان الإيطالي لبيع الكولومبي كارلوس باكا مهاجم الفريق الإسباني للروسونيري هذا الصيف.

وبات باكا أول الصفقات الكبرى التي يبرمها ميلان تحت قيادة ميهايلوفيتش بعد أن فشل في ضم مواطنه جاكسون مارتينيز.

وأصدر سيفيليا بيانا أعلن فيه بيع باكا صاحب الـ28 عاما لميلان إلا أنه لم يفصح عن قيمة الصفقة.

وسيخضع باكا للفحص الطبي خلال الأيام المقبلة تمهيدا للانضمام إلى تدريبات ميلان استعدادا للموسم الجديد.

وكان باكا قد انضم لسيفيليا عام 2013 قادما من كلوب بروج البلجيكي وقاد الفريق الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي موسمين متتاليين.

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