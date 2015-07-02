عايز تعالج نفسك من الصدفية والذئبة الحمراء صُم وتناول أكلا صحيا

شهر رمضان من الممكن أن يعتبر فرصة جيدة لعلاج بعض الأمراض الجلدية، وذلك من خلال اتباع نظام غذائى صحى والذى يساعد على تحسين جهاز المناعة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد النعيم، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن للصيام العديد من الفوائد على الجسم والجهاز المناعى، وذلك عند اتباعهم نظاما غذائيا صحيا يساعد على تقوية جهاز المناعة، وبالأخص الأمراض الناتجة عن الخلل المناعى كالصدفية وألذئبة الحمراء والارتكاريا والإكزيمة، وذلك لتنظيم وجبات تناول الطعام.

لذا يوصى د. محمد عبد النعيم بضرورة اتباع نظام غذائى صحى، ومنظم حتى يعمل على تحسين الجهاز المناعى، فمن الضرورى أن يحتوى على الخضراوات والفاكهة والأكلات المسلوقة والمشوية، والحرص على التقليل من الأكلات المحمرة والحلويات، والابتعاد عن الموالح والأكلات الحريفة التى تحتوى على الدهون، وعدم الإكثار من المشروبات الغازية، لأنها تحدث اضطرابا لجهاز المناعة.

ويؤكد أستاذ الأمراض الجلدية ضرورة الإكثار من الأكلات المهمة لتحسين جهاز المناعة والمتمثلة فى الخضراوات والفاكهة، كالخيار والخس والجزر والكيوى والكابوتشا والجوافة والموز والبطيخ والأناناس.

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