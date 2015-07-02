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المحشى بيقوى المناعة ولتفادى زيادة وزنك به اعرف طريقة إعداده الصحية

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المحشى بيقوى المناعة ولتفادى زيادة وزنك به اعرف طريقة إعداده الصحية المحشى بيقوى المناعة ولتفادى زيادة وزنك به اعرف طريقة إعداده الصحية
أثناء شهر رمضان المبارك قد يصاب الكثيرون بزيادة فى الوزن بشكل ملحوظ، وهذا يرجع إلى تناولهم للأطعمة الغنية بالدسم ومرتفعة السعرات الحرارية.

ويعد المحشى من أهم الأطعمة التى تتواجد على موائد المصريين فى شهر رمضان المبارك، ولذلك كيف يمكنا طهيه بطريقة صحية دون أن يتسبب فى زيادة الوزن؟

وفى هذا السياق تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن المحشى يمد الجسم بالعديد من الفوائد، لأنه يحتوى على العديد من الخضراوات الهامة لصحة الإنسان..

تتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول المحشى يساعد على تقوية الجهاز المناعى، ونظرا لاحتوائه على العديد من الخضروات فإنه يحد من الإصابة بالسرطان، ويقوم على ينظم نسبة السكر فى الدم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد المحشى بطريقة صحية بدون ، وذلك لتجنب زيادة الوزن فى شهر رمضان المبارك، عن طريق:
>المكونات:
>1- كوب ونصف من ألأرز المصري
>2- 2حبة من الطماطم كبيرة الحجم مفرومة
>3- بصلة كبيرة مفرومة
> 4- حزمة بقدونس مفرومة
>5- عصير ليمون حسن الرغبة
>6- ملعقة ملح صغيرة
>طريقة التحضير:
>1- قومى بدمج كل من الأرز والطماطم والبقدونس والبصل وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود ولمحبى الأطعمة الحارقة يمكنك وضع فلفل شطة.
>2- قومى بالحشو ووضع المحشى على النار مضافة إليه الماء وانتظرى حتى يطيب وقومى بتناوله.

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مصر 365

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