مدير أمن السويس: استمرار التكثيف الأمنى وتمشط المناطق الحيوية

قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إن المحافظة تشهد لليوم الثالث تكثيفا أمنيا كاملا، بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو كإجراء احترازى لتأمين المنشآت الحيوية وكافة المناطق الهامة والمديريات الخدمية.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن هناك كمائن مرورية وتكثيف أمنى بجميع المناطق الحيوية والطرق والميادين ضد أى محاولات للعنف ، موضحا أنهم لن يسمحوا نهائيا بأى خروج عن النص وتروع المواطنين وأن قوات المفرقعات تمشط وتفحص المناطق الهامة والميادين باستمرار.

وتابع أن جميع المبانى الشرطة بالمحافظة فى مقدمتها مبنى قوات الأمن واقسام الشرطة الخمسة بالمحافظة ، فضلا عن السجن العمومى بقسم شرطة عتاقة مؤمنة بشكل كامل ضد أى محاولات لاقتحامها أو التعدى عليها.