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بالصور.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية، بالتعاون مع أجهزة الأمن، من تنفيذ حملة إزالة مكبرة، وإزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وشارك فى الحملة العاملين بمجلس مدينة القناطر الخيرية، والوحدة المحلية بشلقان، ومسئولى حماية الأراضى الزراعية بالإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية والأجهزة المعاونة بالوحدة المحلية.

وأكد المهندس عبد الحكيم القاضى، رئيس المدينة، أن الأجهزة التنفذية ستستمر فى التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والقضاء عليها، وعدم التهاون مع المعتدين، لأن الأراضى الزراعية تُعَد ثروة القومية التى يجب الحفاظ عليها.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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