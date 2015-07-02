محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز

أصدر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، قرارًا برقم 646 بندب شحاتة عبدالقادر سيد شحاتة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة للعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وندب محمد عبد الحميد السيد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للعمل رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وتكليف على يوسف أحمد محمد مصلح نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وندب محمد صفوت محمد حمادة ـ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإحدى الوظائف التى تناسب درجته الوظيفية .

كما أصدر المحافظ قرارا برقم 641 بحركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية لبعض القرى بعدد 13 مركزا ومدينة "مركز ومدينة سوهاج ، المراغة ، ساقلتة ، المنشاة ، دار السلام ، طهطا ، اخميم ، البلينا ، جرجا ، طما ، جهينة ، حى شرق سوهاج ، حى الكوثر".

كما أصدر أيضا قرارا برقم 643 بنقل جمال عبد العال محمود درويش مدير عام شئون العاملين بديوان عام المحافظة إلى وظيفة غير قيادية بجهة عمله الأصلية لا تقل عن درجته الوظيفية، وتكليف حامد محمود مزيد بالقيام بالعمل لحين الإعلان عن شغل الوظيفة رسميا.