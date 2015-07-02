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تكدس مرورى بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لتشديد الإجراءات التأمينية

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تكدس مرورى بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لتشديد الإجراءات التأمينية تكدس مرورى بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لتشديد الإجراءات التأمينية
شهد نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، صباح اليوم، زحامًا وتكدسا مروريا، بسبب تشديد الإجراءات الأمنية من قِبَل قوات الجيش، وتفتيش جميع السيارات بمنفذى النفق، شرق وغرب قناة السويس.

وقد تسببت الإجراءات الأمنية المشددة فى شلل تام لوصلة طريقى السويس- إسماعيلية، والسويس- القاهرة، عند دوران صينية النفق، وتكدس السيارات على الجانبين، وقد اضطرت بعض السيارات استخدام الطريق العكسى ما زاد أزمة الزحام تعقيدا.

يذكر أن قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين نفق الشهيد أحمد حمدى قد عززت من وجودها، وإجراءاتها الأمنية منذ الأمس، عقب الهجمات الإرهابية بالشيخ زويد.

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مصر 365