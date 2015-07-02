محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير الوحدات الصحية فى مدينتين

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، جولة تفقدية لمدينتى قفط وقنا، رافقه خلالها وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بهدف متابعة أعمال التطوير التى تجرى بالوحدات الصحية التى يتم تنفيذها بمدن المحافظة، ضمن المنحة الإماراتية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

بدأ الهجان جولته بمدينة قفط تفقد خلالها الوحدة الصحية بقرية كوم المؤمنين ووحدة صحة الأسرة بنجع الحجيرى اطلع خلالها على الأجهزة الطبية الجديدة وشدد خلال زيارته على ضرورة الاهتمام بالنظافة والاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وفى مدينة قنا زار المحافظ الوحدة الصحية بكل من قريتى الغوصه والترامسة، لمعرفة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير التى تتم بهما، وشدد على ضرورة مراعاة مواعيد العمل الرسمية، وضرورة توفير الأمصال والأدوية اللازمة بتلك الوحدات.

ووعد المحافظ بتوفير مجموعة من الأطباء من خريجى الدفعة الجديدة كما أصدر تعليماته لمسئولى الصحة بضرورة التنسيق بين الأطباء لسد احتياجات تلك الوحدات.