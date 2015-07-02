الجيش العراقى يقتل 21 من داعش بقصف صاروخى للفلوجة بالأنبار

قصفت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية بالجيش العراقى صباح اليوم الخميس الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 21 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدفاع العراقى نصير نورى- فى تصريح إن قوة من الاستخبارات وجهت ضربات مباشرة بواسطة راجمات الصواريخ لمواقع داعش فى الفلوجة غرب بغداد وقتلت الإرهابيين، مشيرا إلى أنه من بين القتلى الإرهابى أبو عبد الله السعودى القيادى فى التنظيم.

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