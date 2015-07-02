أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش العراقى يقتل 21 من داعش بقصف صاروخى للفلوجة بالأنبار

Google+ Print
الجيش العراقى يقتل 21 من داعش بقصف صاروخى للفلوجة بالأنبار الجيش العراقى يقتل 21 من داعش بقصف صاروخى للفلوجة بالأنبار
قصفت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية بالجيش العراقى صباح اليوم الخميس الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 21 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدفاع العراقى نصير نورى- فى تصريح إن قوة من الاستخبارات وجهت ضربات مباشرة بواسطة راجمات الصواريخ لمواقع داعش فى الفلوجة غرب بغداد وقتلت الإرهابيين، مشيرا إلى أنه من بين القتلى الإرهابى أبو عبد الله السعودى القيادى فى التنظيم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365