70% من مرضى الانزلاق الغضروفى يعالجون بحقن فوق الجافية دون جراحة

تعانى نسبة كبيرة من المصريين من مشاكل الانزلاق الغضروفى، والتى قد تتسبب لهم فى حدوث مشكلة ويكون لديهم خوف من إجراء عملية جراحية ويبحثون دائما عن البديل من خلال "حقن فوق الجافية".

ويقول الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر إن 70% من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الانزلاق الغضروفى، يتم علاجهم من المرض عن طريق حقن فوق الجافية، ولا يتم اللجوء لأى تدخل جراحى، لأنها تساعد على الشفاء وعلاج الألم بشكل كبير.

ويتابع أنه 10% فقط من مرضى الانزلاق الغضروفى يحتاجون لجراحات، لصعوبة علاجهم بالحقن فوق الجافية، وهؤلاء الحالات هم من لا يستطيعون القدرة على التحكم بالبول أو البراز، ومن ليس لديهم قدرة على الحركة نهائيا.

ويضيف د.شريف عزمى رزق الله أن الطبيب قبل الحقن يقوم بتطهير الجلد وتخديره موضعيا حتى لا يشعر المريض بالألم أثناء الحقن، ويعلق مصل وريدى فى الذراع ويحقن الدواء بعد ذلك بدقيقة تقريباً بواسطة إبرة طويلة بالقرب من الأعصاب، هذه العملية غير مؤلمة عادة، على الرغم من أنها قد تكون مزعجة أو غير مريحة، فيجب على المريض أن يخبر الطبيب إذا شعر بأى ألم خلال هذا الجزء من العملية، لأن الألم قد يعنى أن الإبرة لامست العصب، ويجب على المريض أيضاً أن يخبر الطبيب فورا.

والجدير بالذكر أن فوق الجافية هى المسافة التى تتواجد ما بين الغشاء المبطن للفقرات والجدار الخاص بالنخاع الشوكى، ويتم الحقن من خلال إبرة خاصة بها بنج موضعى.