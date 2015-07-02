أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اعرف إزاى تاكل بصل فى رمضان من غير ريحة فم كريهة أو حموضة

Google+ Print
اعرف إزاى تاكل بصل فى رمضان من غير ريحة فم كريهة أو حموضة اعرف إزاى تاكل بصل فى رمضان من غير ريحة فم كريهة أو حموضة
البصل له الكثير من الفوائد، ولكن يتجنب البعض تناوله خاصة فى شهر رمضان وأثناء الصيام لرائحته النفاذة وقوته على المعدة، ولكن للبصل المطهى على البخار أو المغلى فى الشوربة أو المياه أى "المسلوق" فوائد مذهلة، خاصة لمن يعانى من معدة حساسة أو صعوبة فى تقبل رائحة البصل النفاذة، أو يعانى مشكلة مع حموضة أو قرح المعدة، أو الارتجاع، أو يعانى مشكلات فى التبرز أيضا، والأهم لمن يتجنب تناوله خلال الصيام خوفا من رائحة الفم الكريهة.

وحسبما يوضح الدكتور عطية محمد أخصائى أمراض الباطنة، فالبصل يمكن للصائم تناوله كما يحب خلال أيام الصيام، شريطة أن يسلقه سلقا جيدا، لتتطاير رائحته النفاذة والتى تعد السبب الأساسى فى رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، ويصبح سهل الهضم دون إحداث مشكلات تتعلق بالحموضة، فالبصل وزيوته القوية المتطايرة قد تتسبب فى اصابة البعض بحرقة بالمعدة، أو حموضة خاصة لبعض مرضى الارتجاع أو من يعانون مع أمعائهم الحساسة للزيوت الطيارة.

وتابع عطية نصائحه بتناول البصل فى الشوربة، ومخففا بالسلق على البخار، حيث يسهل مضغه خاصة للأطفال، مما يزيد من سهولة مضغه وهضمه سريعا، دون مشكلات خاصة مع مرضى القرح المعوية، كما أنه يعادل نسب السكر فى الدم ويخلص الجسم من شحومه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365