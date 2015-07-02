اعرف إزاى تاكل بصل فى رمضان من غير ريحة فم كريهة أو حموضة

البصل له الكثير من الفوائد، ولكن يتجنب البعض تناوله خاصة فى شهر رمضان وأثناء الصيام لرائحته النفاذة وقوته على المعدة، ولكن للبصل المطهى على البخار أو المغلى فى الشوربة أو المياه أى "المسلوق" فوائد مذهلة، خاصة لمن يعانى من معدة حساسة أو صعوبة فى تقبل رائحة البصل النفاذة، أو يعانى مشكلة مع حموضة أو قرح المعدة، أو الارتجاع، أو يعانى مشكلات فى التبرز أيضا، والأهم لمن يتجنب تناوله خلال الصيام خوفا من رائحة الفم الكريهة.

وحسبما يوضح الدكتور عطية محمد أخصائى أمراض الباطنة، فالبصل يمكن للصائم تناوله كما يحب خلال أيام الصيام، شريطة أن يسلقه سلقا جيدا، لتتطاير رائحته النفاذة والتى تعد السبب الأساسى فى رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، ويصبح سهل الهضم دون إحداث مشكلات تتعلق بالحموضة، فالبصل وزيوته القوية المتطايرة قد تتسبب فى اصابة البعض بحرقة بالمعدة، أو حموضة خاصة لبعض مرضى الارتجاع أو من يعانون مع أمعائهم الحساسة للزيوت الطيارة.

وتابع عطية نصائحه بتناول البصل فى الشوربة، ومخففا بالسلق على البخار، حيث يسهل مضغه خاصة للأطفال، مما يزيد من سهولة مضغه وهضمه سريعا، دون مشكلات خاصة مع مرضى القرح المعوية، كما أنه يعادل نسب السكر فى الدم ويخلص الجسم من شحومه.