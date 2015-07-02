زهقت ومش لاقى حل.. اعرف إزاى تتعامل مع شريك حياتك "المودى"

تقلب المزاج صفة يتسم بها البعض، ولا يمكن نكرانها بل لابد من التعامل معها بشكل من الحنكة والذكاء، بعض شركاء الحياة والأصدقاء والمقربون يعانون هذه السمة غير المحببة، فالشخص المودى أو متقلب المزاج يتقلب مزاجه فى اليوم أكثر من مرة، ليعكر صفو حياته موقفا بسيطا، ثم يعود ليهدأ لموقف أبسط.

الدكتور سعد أحمد، أخصائى النفسية، أكد أن متقلبى المزاج والـ"موديين" هم الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة فى الغالب، تؤثر على أمزجتهم وحالتهم النفسية سريعا، لذا يصبحون أكثر تأثرا بالأحداث الدائرة.

وقدم سعد مجموعة من النصائح العملية التى تمكن المرأة أو الرجل من التعامل مع شريك الحياة المتقلب المزاج:

>- هذا الشخص يحتاج للصمت أكثر من الكلام.. فلا تحدثه أثناء موده السيئ.

>- هذا الشخص يحتاج لتفهم واحتضان، لا تناقشه وتقسو عليه أثناء مزاجه السيئ.

>-هذا الشخص يحتاج منك للتنفيض، بمعنى ألا تقف أمام كل كلمه يقولها أثناء مروره بنوبة مزاج غير جيدة.

>- هذا الشخص لا يحب الجدال يريد تفريغ مزاجه السيئ فقط، فلا تجادله بل كن مستقبلا لحديثه.

>- هذا الشخص لا يريد أسبابا ومبررات، يحتاج فقط لردود مقتضبة.

>- استمع إليه، تخطى نوبة الغضب، وبعدها تخير أوقاتا لمعاتبته أو التحدث معه بهدوء.

>- ابتعد عن التعاطى معه فى عصبيته، كى لا ينقلب السحر على الساحر.