المتحدث العسكرى: سيناء فى قبضة الجيش..والإرهابيون لن يسيطروا على ملى متر

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن الجيش قضى على 100 إرهابى والبعض منهم فر، مؤكدًا أن الإرهابيين الذين هاجموا سيناء عددهم 300، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية تحافظ على عقيدتها القتالية.

وأضاف المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فى مداخلة هاتفية منذ قليل، على قناة "الحدث"، أن القوات المسلحة ستستمر فى مطاردة بعض جيوب الإرهابيين، ولن يستطيع الإرهابيون السيطرة على ملى متر من سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى، أن الكلام عن محاولة الإرهابيين الاستيلاء على الشيخ زويد لا يستحق الرد، مشددًا على أن سيناء فى قبضة القوات المصرية.

>