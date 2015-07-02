استمرار تمركز الشرطة على مداخل "التحرير" تحسبا لحدوث طوارئ

تواصل قوات الشرطة اليوم الخميس تمركزها على كافة المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير خاصة "ميدان طلعت حرب، وسيمون بوليفار، عبد المنعم رياض"، تحسباً لحدوث طوارئ أو أعمال عنف وشغب من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

فيما مشطت سيارات الانتشار السريع ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد لمراقبة الحالة الأمنية وتحسبا لحدوث تجمعات، كما تمركزت 4 مدرعات تابعة لقوات الجيش فى محيط المتحف المصرى.

وعلى جانب آخر، شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد حالة من الهدوء التام والسيولة المرورية أمام حركة السيارات المتجهه إلى الميادين المختلفة.

يشار إلى أن قوات الشرطة كثفت من تواجدها على كل مداخل ميدان التحرير منذ مطلع الأسبوع الجارى للتأمين وبالتزامن مع إطلاق جماعة الإخوان دعوات للتظاهر وإثارة الشغب فى الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو وحتى ذكرى عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو.