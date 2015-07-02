هاآرتس: كتائب القسام على علاقة قوية بـ"ولاية سيناء" رغم رفض قيادات حماس

نقلت تقارير إسرائيلية اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجناح العسكرى لحركة حماس فى قطاع غزة يرتبط بعلاقات وثيقة مع مسلحى جماعة "ولاية سيناء" المرتبطة بتنظيم داعش والتى أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التى وقعت يوم أمس فى شمال سيناء.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" عن المصادر أن العلاقات بين "ولاية سيناء" وكتائب القسام هى السبب الرئيسى وراء غضب مصر من حماس، مشيرة إلى أن هذا الهجوم قد يؤدى إلى تدهور العلاقات بين قادة حماس فى غزة والحكومة المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الجناح العسكرى لحماس يحتفظ بالعلاقات مع "ولاية سيناء" رغم اعتراض القيادة السياسية للحركة، ورغم الاشتباكات المتكررة بين حكومة حماس والجماعات الجهادية المرتبط بعضها بتنظيم داعش.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وإسرائيلية أن حماس تعالج جرحى الجماعات المسلحة فى سيناء بمستشفيات غزة، وأن مسلحى سيناء يسمحون لحماس بتخزين الأسلحة فى سيناء وأحيانًا يساعدونها فى جهود التهريب عبر الأنفاق إلى غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر قامت خلال الأسابيع الماضية بفتح معبر رفح بطلب من السعودية بهدف تخفيف التوتر بين القاهرة وقيادة حماس، إلا أنه من المتوقع أن يؤدى هجوم يوم أمس إلى زيادة التوتر بين الجانبين فى ضوء تأكيد مصر أن حماس تدعم الجماعات الإسلامية فى سيناء.

- القيادة العامة للقوات المسلحة تثأر لدماء الشهداء وتعلن مقتل 100 إرهابى فى هجمات للجيش على معاقل التكفيريين وتدمير 20 عربة .. 17 شهيدا فى صفوف رجال الجيش و13 مصابا

>

- خالد صلاح على"فيس بوك": القوات المسلحة أفشلت مخطط ولاية سيناء المزعومة.. الإرهابيون بثوا أخبارًا مرعبة على السوشيال ميديا ووكالات أنباء أجنبية لكن النتيجة النهائية هى انتصار قواتنا على هذا المخطط

>

- بعد انسحاب الإرهابيين وقتل العشرات.. هدوء حذر يسود الشيخ زويد.. نقل جثامين الشهداء بمروحيات عسكرية.. انتشار جثث المتطرفين بالشوارع.. وصول 4 جثث للأهالى مستشفيات العريش.. وإصابة 17 آخرين

>

- المتحدث العسكرى ينشر صور قتلى الإرهابيين بشمال سيناء.. القيادة العامة للقوات المسلحة تثأر للشهداء.. وتعلن مقتل 100 مسلح وتدمير 20 عربة.. و17 شهيدا و13 مصابا فى صفوف رجال الجيش

>



>- المتحدث العسكرى يطالب بعدم الحصول على المعلومات من وسائل الإعلام الأجنبية

>

- وصول جثمانى ضابطين من شهداء سيناء إلى مستشفى القصاصين العسكرى‎

>

- المتحدث العسكرى:الإرهابيون كالفئران.. ولن يستطيع أحد السيطرة على أرضنا

>

- مصادر: انتشار جثث مسلحين قصفتهم طائرة عسكرية بشوارع الشيخ زويد

>

- ننشر صور قصف مجموعات إرهابية وأشلاء إرهابيين بالشيخ زويد

>