الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على اتفاقية مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 25 لسنة 2015، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى 19/1/1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه في جمهورية مصر العربية.

وتشتمل الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى 19/1/1987، على الشروط الأساسية والاحكام التي بمقتضاها يقوم برنامج الامم المتحدة الانمائى ووكالاته التنفيذية بمساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعاتها التنموية بناءً على طلب الحكومة، إضافة إلى المزايا والحصانات التى تطبقها الحكومة المصرية على الامم المتحدة واجهزتها المختلفة، وكذا التسهيلات اللازمة لتنفيذ المساعدات المقدمة للحكومة المصرية.