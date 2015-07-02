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قبل 33يوما من الافتتاح.. رفع 241مليون متر رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس

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قبل 33يوما من الافتتاح.. رفع 241مليون متر رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس قبل 33يوما من الافتتاح.. رفع 241مليون متر رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس
أعلن المهندس وجدى زكى جرس المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة اليوم الخميس أن 35 كراكة تعمل حاليًا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة نجحت فى رفع 241 مليون و46 ألف متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بواقع مليون و69 الف متر مكعب رمال تم تكريكها اليوم من إجمالى 280 مليون متر مكعب رمال بالقناة الجديدة، بنسبة 92.44%.

وأشار "زكى" فى تصريحات صحفية إلى أن 23 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، ونجحت فى رفع 182 مليونًا و588 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة، بنسبة 91.52% من المستهدف تكريكها بواسطة كراكات التحالف.

وأضاف المهندس احمد فريد نائب المدير التنفيذى لأعمال التكريك بالقناة الجديدة أن هناك 7 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات التابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى ونجحت فى رفع 45 مليونًا و569 ألف متر مكعب بنسبة تنفيذ 98.50% من المستهدف تكريكه بواسطة كراكات التحالف.

وأشار فريد الى وجود 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح ونجحت فى رفع 12 مليونا و888 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من إجمالى 15 مليون متر مكعب نصيب كراكات هيئة القناة بنسبة 85.92% من إجمالى كميات الرمال التى يتم تكريكها، وهى 280 مليون متر مكعب.

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مصر 365